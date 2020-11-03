Son Dakika Haberi | TFF resmen duyurdu! İşte PFDK sevkleri
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Yapılan açıklama şöyle:
1- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü idarecisi ŞENOL CAN'ın 30.10.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü STEVEN RONALD GREAVES'in 30.10.2020 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 31.10.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü antrenörü İRFAN SARALOĞLU'nun 01.11.2020 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın Geçici Madde-1 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu ADIS JAHOVIC'ın 02.11.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SİNAN GÜMÜŞ'ün 02.11.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR- FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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