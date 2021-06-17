Son dakika haberi... TFF Kulüpler Birliği'nin talebini reddetti! Yabancı kuralı...
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun yabancı kuralı, transfer tescil dönemleri ve liglerde yer alacak takım sayılarına ilişkin açıklama yaptı. TFF, Kulüpler Birliği'nin yabancı sayısının 14'te kalmasına yönelik talebini reddetti ve önümüzdeki sezonki yabancı kuralını 8+6 olarak duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun yabancı kuralını resmi internet sitesinden duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de yeni sezonda yabancı futbolcuların maksimum 8 tanesi 11'de sahaya çıkabilecek.
Böylece TFF, Kulüpler Birliği'nin "14 yabancının tamamı maç kadrosunda olsun" talebini reddetmiş oldu.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
Futbolda 2021-2022 sezonu 1. Transfer ve Tescil dönemi yarın başlayacak. Yeni sezonda TFF Yönetim Kurulu'nun kararı ile profesyonel liglerde ilan edilen takım sayıları ve yürürlüğe giren hususlar şöyle:
1) Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre transfer ve tescil dönemleri şu şekilde gerçekleşecek:
- 1. Transfer ve Tescil Dönemi: 17 Haziran 2021 - 8 Eylül 2021
- 2. Transfer ve Tescil Dönemi: 12 Ocak 2022 - 8 Şubat 2022
2) TFF Yönetim Kurulu tarafından verilen karara göre; 2021-2022 sezonunda profesyonel liglerdeki takım sayıları ile terfi ve tenzil sayıları şöyle:
- Süper Lig: 20 Takım (4 takım TFF 1. Lige düşecek)
- TFF 1. Lig: 19 Takım (3 takım Süper Lig'e yükselecek, 4 takım TFF 2. Lige düşecek)
- TFF 2. Lig: 39 takım (2 Grup) (Toplam 3 takım TFF 1. Lige yükselecek, toplam 8 takım TFF 3. Lige düşecek)
- TFF 3. Lig: 55 takım (3 Grup) (Toplam 6 takım TFF 2. Lige yükselecek, 12 takım alt lige düşecek)
3) 2021-2022 futbol sezonunda uygulanmak üzere, 1. Transfer ve Tescil dönemi ile birlikte geçerli olacak Süper Lig ve TFF 1. Lig futbolcu uygunluğu şu şekilde olacak;
- Süper Lig: Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek.
- TFF 1. Lig: TFF 1. Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesinde bulundurabilecek ve müsabaka isim listesinde aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcuyu yazabilecek.
4) Kulüplerin 2021-2022 sezonunda resmi müsabakalara iştirak edecek Federasyona ibraz etmek zorunda olduğu futbolcularının A Takım Listesi sayıları şöyle:
- Süper Lig: En fazla 28 futbolcu (En az 14 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur)
- TFF 1. Lig: En fazla 28 futbolcu (En az 20 futbolcunun Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur)
- TFF 2. Lig: En fazla 25 futbolcu
- TFF 3. Lig: En fazla 25 futbolcu
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