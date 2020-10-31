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GeriFutbol Son Dakika Haberi | TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

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Son Dakika Haberi | TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakeminin cuma günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, hakemin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan hakemin 14 gün izole edileceği aktarıldı

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