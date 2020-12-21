Son Dakika Haberi | TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yayıncı kuruluş açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den yayıncı kuruluş açıklaması geldi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, transfer süreci ve yayıncı kuruluşla ilgili olarak TRT Spor'a konuştu.
Kulüplerden borçsuzluk kağıdı istemeyeceklerini ve yayıncı kuruluşla alacaklar konusunda cuma gününe kadar bir anlaşma sağlanabileceğini belirten Özdemir, "Kış transfer döneminde de takımlardan borçsuzluk kağıdı istemeyeceğiz. Yayıncı kuruluş ile cuma gününe kadar anlaşma sağlama hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.
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