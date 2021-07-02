Son Dakika Haberi... TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'milli' operasyon! Şenol Güneş'in EURO 2020 raporu...

Spor Arena / Mehmet Arslan - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir dün Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası’ndaki başarısızlığını masaya yatırdı. Özdemir, Türk halkının Avrupa Şampiyonası’ndaki beklentilerini karşılayamadıklarını ve yönetim kurulu olarak bir öz eleştiri yapmaları gerektiğini ifade etti. Bunun için teknik direktör Şenol Güneş’ten ayrıntılı bir rapor istediğini ve bu rapor doğrultusunda Milli Takım’ın başarısı için doğru kararlar almak zorunda olduklarını ifade etti. Yönetimi bunun için toplandığını ve Şenol Güneş’ten gelen raporu kendilerine okuduğunu söyledi.

· Özdemir “Arkadaşlar bu rapor doğrultusunda herkes düşüncesini özgürce ifade etsin. Amacımız doğruyu bulmak ve başarılı olmak. Eğer itirazı olan varsa, önerisi olan varsa hemen burada düşüncelerini dile getirsin” dedi.

· Özdemir daha sonra Şenol Güneş’in kendisine ulaştırdığı raporu okudu. Raporda özetle şunlar yazılıydı:

GÜNEŞ'TEN 'SORUNU ÇÖZEMEDİK' İTİRAFI

· Son 3 maçımızı çok kötü oynadık. Bunu biz de beklemiyorduk. Ne ben ne de futbolcu arkadaşlarım bu kötü oyunun nedenini çözemedik

· Yaptıklarımız doğru şeylerdi. Ama çözemediğimiz bu nedenlerden dolayı başarısız olduk.

· Türkiye turnuvanın en genç takımıydı. Ve böyle bir turnuvada ilk kez oynayan bir takımdı.

· Bunu bir mazeret olarak sunmuyorum. Sorumluluk tamamen benim.

· Bizim iki hedefimiz vardı. Biri Avrupa Şampiyonası’na diğeri Dünya Kupası’na gitmek. Birinci hedefimizi gerçekleştirdik.

BİZİ BU TAKIM VE BU HOCA BU NOKTAYA KADAR GETİRDİ

· Özdemir mektubu okuduktan sonra A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan’a söz verdi:

· Selim Bey, siz ne diyorsunuz?

· Soydan, şampiyonadaki sonuçların herkes gibi Milli Takım’ı çok üzdüğünü ama Şenol Güneş’in de ifade ettiği gibi EURO 2020’ye gitme hedefine ulaştıklarını söyledi ve sözlerini “Unutmayın ki bu takım ve bu hoca bizi buraya getirdi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

EN AĞIR ELEŞTİRİ HAMİT ALTINTOP'TAN

· Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyelerine dönerek bu konuda söz almak isteyen var mı diye sordu? Hamit Altıntop, İsmail Erdem, Nuri Akın ve Alkın Kalkavan söz aldılar.

· Kalkavan, Milli Takım kampının uzun bir kamp olduğunu ve verimli geçmediğinin altını çizdi. Ama en ağır eleştiri Hamit Altıntop’tan geldi:

· “Çaresiz kaldık, mahkum oynadık, korktuk.” Hamit Altıntop’un bu sözleri üzerine söz alan Selim Soydan şunları söyledi:

· “Hiçbir futbolcu ‘Kötü oynayacağım’ diye sahaya çıkmaz. Bu futbolun kanunudur ve futbol oynayanlar iyi bilir. Ama her maçın da ayrı bir havası vardır. Başarısızlığı ben de kabulleniyorum. Ama bizi bu oyuncular buraya getirdi. Benim düşüncem bu.”

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK

· Tüm konuşmaları sakince dinleyen Nihat Özdemir toplantıya son noktayı koydu: “Evet iki hedefimiz vardı. Birincisi gerçekleşti. Ama kabul edelim ki son 3 maçı çok kötü oynadık. Milli Takım’ın elemelerdeki başarısı çıtayı çok yükseltti. Bu beklentiye ne yazık ki cevap alamadık. Hepimiz çok üzüldük. Şimdi 1 ay sonra Dünya Kupası elemeleri başlayacak. Bugünden itibaren Türk Milli Takımı’nın Dünya Kupası’na katılması ve orada başarılı olması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bunun için çalışacağız ve Türk halkının hak ettiği, özlediği başarılı bir Milli Takım’ı onlara izlettireceğiz.”

Son derece gergin geçen toplantı Nihat Özdemir’in bu sözleri ile sona erdi.

NİHAT ÖZDEMİR'DEN ÇAKIR MÜJDESİ

· Toplantıda Nihat Özdemir, Türk futbolu adına bir müjde de verdi. Avrupa Şampiyonası’nda çok başarı maçlar yöneten Cüneyt Çakır’ın UEFA tarafından Londra’ya davet edildiğini söyleyen Özdemir, “Bu, Cüneyt Çakır’a yarı final ya da final karşılaşması verilebileceğinin işareti. Çok mutlu oldum. Türk futbolu adına çok daha güzel şeyler konuşabileceğimiz ve çok güzel günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

FEDERASYONUN BÜTÇESİNDE EN UFAK BİR HATA BİLE OLMAMALI

· Yönetim kurulunun gündemine federasyonun bütçesi de geldi.

Özdemir “Ben federasyon bütçesinde en ufak bir hata istemiyorum. Hiç kimsenin hakkının başka birine geçmesini de istemiyorum. Arkadaşlar, bu konuda çok hassas olduğumu biliyorsunuz. Benim söyleyeceğim bu kadar. Lütfen bu bütçeyi alın, tekrar gözden geçirin. Son şekli ile önüme getirin ben ona göre karar vereceğim” dedi.