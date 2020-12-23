Son Dakika Haberi | TFF 1. Lig'de kural hatası! 'Hükmen yenileceğiz'

TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında Menemenspor, deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yendi.

Karşılaşmada konuk ekip, ikinci yarıda 3 dakika 6 yabancı futbolcuyla mücadele ederek kural ihlali yaptı.

İlk 11'inde 5 yabancı futbolcuya yer veren Menemenspor'da, 76. dakikadaki ilk oyuncu değişikliğinde Şeref Özcan'ın yerine Rasheed oyuna dahil oldu.

Ege temsilcisi, 79. dakikadaki oyuncu değişikliğine kadar sahada 6 yabancı oyuncuyla mücadele verdi.

Sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre takımlar, müsabakaya devam eden kadroda aynı anda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 5 futbolcu bulundurulması koşulu ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olmayan en fazla 6 futbolcu müsabaka isim listesinde bulundurulabilir.

Söz konusu kuralın ihlali durumunda ihlali yapan takım, disiplin talimatnamesine göre hükmen mağlubiyetle cezalandırılır

Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu maç sonunda ''Maçla ilgili maçtan öncede söylemiştik. İyi futbol oynayıp öyle gitmek istiyoruz demiştik. Futbolcu kardeşlerim iyi oyun oynadılar. Golleri de buldular. 3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık'' şeklinde konuştu.