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Basketbol
AA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 20:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçeli Vesely'ye para cezası

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Son Dakika Haberi | TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçeli Vesely'ye para cezası
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely'ye para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki Türk Telekom maçında diskalifiye edildikten sonra hakareti gerekçesiyle Vesely'ye 35 bin lira para cezasının uygulandığı belirtildi.

Hakaretin müsabaka görevlisine yapılmasından dolayı cezanın artırıldığı ve Çek oyuncuya toplam 43 bin 750 lira para cezası verildiği kaydedildi.

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