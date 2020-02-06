MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Talisca'dan beklenen açıklama! 'Transferim...'
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Talisca'dan beklenen açıklama! 'Transferim...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.02.2020 - 09:54,Son Güncelleme:/

Son Dakika Haberi | Talisca'dan beklenen açıklama! 'Transferim...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Talisca'dan beklenen açıklama! 'Transferim...'

Transferi yılan hikayesine dönen Anderson Talisca, Çin'deki coronavirüs salgını nedeniyle takımının futbolculara izin verdiğini söyledi. Brezilyalı yıldız transferi hakkında da konuştu.

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Anderson Talisca, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Talisca, mevcut takımının Çin'deki coronavirüs salgını nedeniyle futbolculara izin verdiğini, transfer görüşmesi yapmak için değil tatil olduğu için ülkesi Brezilya'ya gittiğini söyledi.

Talisca'nın Instagram paylaşımında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Brezilya'ya sadece tatile gidiyorum. Kulüp süresiz tatil verdi ve coronavirüs nedeniyle ailem de merak ediyor. Palmeiras'a da saygı duyuyorum ama herhangi bir Brezilya kulübüyle transfer görüşmesi yapmadım."

Sergenden Çebiye; Ne avukatı başkan cinayet mi var
Sergen'den Çebi'ye; 'Ne avukatı başkan cinayet mi var?'

Son Dakika Haberi | Taliscadan beklenen açıklama Transferim...

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle