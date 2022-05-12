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Son Dakika Haberi... Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'ın 'kural hatası' başvurusuna ret! Trabzonspor maçı...

#Tahkim Kurulu#Beşiktaş#Trabzonspor
Son Dakika Haberi... Tahkim Kurulundan Beşiktaşın kural hatası başvurusuna ret Trabzonspor maçı...

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçına yönelik kural hatası başvurusunu oybirliğiyle reddetti.

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Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın, Trabzonspor maçıyla ilgili kural hatası başvurusunu reddetti.

İşte yapılan açıklama;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarih ve 193 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 12.05.2022 Perşembe günü saat 15:15'te icra edilen duruşmada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vekili Av. M. Emin Özkurt, Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hakan Furkan Tarman ile Av. Ayberk Yelekçi'nin hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; ayrıntısı gerekçeli kararda açıklanacağı üzere yapıldığı iddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile,

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#Tahkim Kurulu#Beşiktaş#Trabzonspor

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