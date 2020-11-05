MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'tan Josef De Souza'nın cezasında indirim yaptı!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'tan Josef De Souza'nın cezasında indirim yaptı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 05.11.2020 - 19:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'tan Josef De Souza'nın cezasında indirim yaptı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'tan Josef De Souza'nın cezasında indirim yaptı!
Abone Olgoogle-news

Tahkim Kurulu, Beşiktaş forması giyen Josef De Souza'nın 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın cezasını bir maça düşürdü.

Brezilyalı ortaya saha oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından görev verilmesi halinde Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.

Josef de Souza, Beşiktaş'ın Denizlispor'a konuk olduğu mücadelede gördüğü direkt kırmızı kart sebebiyle iki maç ceza almıştı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle