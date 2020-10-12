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Futbol
Haber Giriş: 12.10.2020 - 18:14 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Favori...

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Son dakika haberi | Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Favori...
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Süper Lig'de 4. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe, 2.55 oranla favori olarak gösterildi.

İddaa risk yönetimi; lider Alanyaspor'a 25 oran verirken, Fenerbahçe'nin oranı 2.55, Galatasaray'ın 3.05, Beşiktaş ve Trabzonspor'un oranı ise 6.00 olarak belirlendi.

Şampiyonluk oranları:

2.55 Fenerbahçe
3.05 Galatasaray
6.00 Beşiktaş
6.00 Trabzonspor
9.50 M. Başakşehir
25.0 A. Alanyaspor

Son dakika haberi | Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi Favori...

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