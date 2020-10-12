Son dakika haberi | Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Favori...

İddaa risk yönetimi; lider Alanyaspor'a 25 oran verirken, Fenerbahçe'nin oranı 2.55, Galatasaray'ın 3.05, Beşiktaş ve Trabzonspor'un oranı ise 6.00 olarak belirlendi.

Şampiyonluk oranları:

2.55 Fenerbahçe

3.05 Galatasaray

6.00 Beşiktaş

6.00 Trabzonspor

9.50 M. Başakşehir

25.0 A. Alanyaspor

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