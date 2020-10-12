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Son dakika haberi | Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Favori...
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe, 2.55 oranla favori olarak gösterildi.
İddaa risk yönetimi; lider Alanyaspor'a 25 oran verirken, Fenerbahçe'nin oranı 2.55, Galatasaray'ın 3.05, Beşiktaş ve Trabzonspor'un oranı ise 6.00 olarak belirlendi.
2.55 Fenerbahçe
3.05 Galatasaray
6.00 Beşiktaş
6.00 Trabzonspor
9.50 M. Başakşehir
25.0 A. Alanyaspor
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