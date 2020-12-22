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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Süper Lig'de sahaya 8 kişiyle çıkan hükmen mağlup
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Haber Giriş: 22.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Süper Lig'de sahaya 8 kişiyle çıkan hükmen mağlup

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Son Dakika Haberi | Süper Lig'de sahaya 8 kişiyle çıkan hükmen mağlup
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Çok sayıda vakası olan kulüpler minimum 9 kişiyle maça çıkabilecek.

TFF, pandemi döneminde kadro kurulmasını rahatlatmak amacıyla, A takım listelerindeki oyuncu sayısını artırdı. Ayrıca 2000 ve sonrası doğumlu futbolcular da listeye yazılmaksızın oynatılabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün Nihat Özdemir başkanlığında toplanırken, Covid-19’un etkilerini göz önünde bulundurarak, sadece pandemide geçerli statü ve talimatla değişikliklerine gitti. Kulüpleri yakından ilgilendiren değişiklikler şöyle:

İSTELERDE YER ALAN FUTBOLCU SAYISI ARTTI

1- Ligin ikinci yarısından itibaren geçerli olmak üzere, kadroların daha rahat oluşturulması adına A takım listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 35’e, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig’de 30’a çıkarıldı.

ALTYAPI KÖKENLİLERE SERBESTLİK GELDİ

2- Kulüpler, 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla, profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A Takım Listesi’ne yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecek.

TESCİL SÜRESİ KISALDI

3- A takım Listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri de kısaltıldı.

BORÇSUZLUK KAĞIDI İSTENMEYECEK

4- Transfer edilen futbolcuların sözleşmelerinin tescili için kulüplerden istenen Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğü 2020-21 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde uygulanmayacak.

ARTIK COVİD ERTELEMESİ YOK

5- Liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere, Covid-19 PCR test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacak.

KARŞILAŞMAYA BAŞLAMAK İÇİN MİNİMUM 9 KİŞİ GEREK

6- Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı’na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklar.

ONAY GELİRSE SÜPER KUPA KATAR’DA OYNANACAK

7- Başakşehir ve Trabzonspor arasındaki Süper Kupa maçının Katar’da oynanması için fikir birliğine varıldı. Katar’dan onay çıkması durumunda bu konuyla ilgili de resmi açıklama yapılacak.

Son Dakika Haberi | Süper Ligde sahaya 8 kişiyle çıkan hükmen mağlup

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