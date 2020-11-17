Son Dakika Haberi | Süper Lig’de hükmen yenilgi kararı kapıda

“28 Ocak’ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs’ta bitmek zorunda çünkü hemen ardından Avrupa Şampiyonası maçlarımız var. Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. Kulüplere, “Gerekirse altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz” dedik. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında.”

Türk futbolu bir haftadan bu yana ‘hükmen yenilgi’yi tartışıyor... Covid-19 salgını nedeniyle sahaya çıkaracak 14 futbolcu bulamayan Süper Lig takımlarının ikinci yarı itibariyle hükmen yenik sayılması gündemde.

KULÜPLER 2’YE AYRILDI

Bu konuya bazı kulüpler sıcak yaklaşırken, “Kesinlikle olmaz, karşıyız” diyenler de var. Son kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu verecek. Bu konuda ne düşündüklerini öğrenmek için TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’i aradık. İşte Özdemir’in bu konuya yaklaşımı:

“Son Kulüpler Birliği toplantısında bu konuyu ben tartışmaya açtım. Kulüplere ligin ikinci yarısı itibariyle Covid-19’dan dolayı maçları erteleyemeyeceğimizi ve hükmen yenilgi kararı almayı düşündüğümüzü söyledim.”

“Ve başkanlarımıza da, “Lütfen aranızda tartışın ve bir karar alın. Sizi dinleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz böyle bir karar alabiliriz” dedim. Çok açık bir şekilde bunu kendilerine ifade ettim.”

FiKSTÜR ÇOK SIKIŞIK

“Niye böyle bir karar alabiliriz, açıklayayım; 28 Ocak’ta ligin ikinci yarısı başlayacak ve 16 Mayıs’ta bitecek. Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası karşılaşmaları hariç tam 8 haftalık süreçte hafta içi de maçlar oynanacak.”

“Artık zaman konusunda kımıldayacak halimiz yok. “Altyapıdan da oyuncu alabilirsiniz” dedik kulüplere. Ama eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, yapacak bir şeyimiz kalmıyor, hükmen yenilgi dışında.”

LiG ZAMANINDA BiTMELi

“Bizim hedefimiz, bütün maçların zamanında oynanarak ligin tamamlanması. Konu başlığımız bu. Siz kulüpler olarak bunu tartışın ve bir karara varın. 16 Mayıs’ta lig bitmeli çünkü hemen ardından Avrupa Şampiyonası’nda İtalya, Galler ve İsviçre ile oynayacağımız maçlar var.”

Nihat Özdemir’in bu sözleri ligin ikinci yarısında Covid 19 nedeniyle 14 futbolcu ile sahaya çıkamayan takımlar için hükmen yenilginin geleceğinin bir habercisi.

COVID-19 TESTLERiNiN TEK MERKEZDE YAPILMASI TFF’NiN GÜNDEMiNDE

Kulüplerin bu konudaki en büyük endişesi; Covid-19 testlerinin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığı. Daha açık yazalım;

Ya bazı kulüpler oyuncularının sonuçlarını gizlerse? Bunu önlemenin yolu da Türkiye Futbol Federasyonu’nun tek bir sağlık kuruluşuyla anlaşma yapıp, Süper Lig’deki bütün takımların testlerini aynı yerde yaptırmasından geçiyor. Tıpkı UEFA’nın yaptığı gibi...

UEFA, Avrupa kupaları için bir test merkezi ile anlaştı ve sadece o merkezin sonuçlarını kabul ediyor. Nihat Özdemir’e bu konuyu da sorup görüşlerini rica ettik:

“O konuyu da çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı mı olur, Acıbadem ya da Medipol gibi hastaneler mi olur bilmiyorum. Ama tek merkezden testlerin yapılması da gündemimizde.”

SELiM SOYDAN: ARTIK ERTELEMEYi BIRAKALIM

Şimdi gelelim ikinci bir konuya... TFF Yönetim Kurulu’nda da bu konu tartışıldı. Ertelemeye TFF yönetimi hem takvim hem de şampiyonluk yarışı ve küme düşme durumları nedeniyle karşı çıkıyor. O toplantıda söz alan TFF’nin A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan’ın sözleri:

“Ligde 42 haftayı Fenerbahçe ve ya da Galatasaray’dan biri lider tamamlasa ama 1-2 takımın maçları ertelenmiş olsa ve bu takımlardan birinin aldığı sonuçlar şampiyonu değiştirirse...”

“Ya da küme düşme tablosunu altüst etse ne olacak? Bu konuda kimse susmaz Türkiye’de.”

“Bütün maçları zamanında oynatmaya çalışalım, ertelemeyi bırakalım. En iyi çözüm hükmen yenilgi.”

BEŞiKTAŞ KARŞI ÇIKIYOR, BAŞAKŞEHiR VE GALATASARAY OLUMLU BAKIYOR

Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş Başkanı): Kesinlikle karşıyım. Takımların emekleri böyle bir uygulamayla heba edilmemeli.

Göksel Gümüşdağ (Başakşehir Başkanı): Testler tek merkezden yapılırsa hükmen yenilgi konusunu konuşabiliriz.

Hasan Kartal (Çaykur Rizespor Başkanı): Sahaya çıkmadan maç kaybedilmez. Rizespor yönetimi olarak biz kesinlikle karşıyız.

Nihat Tazearslan (Hatayspor Başkanı): Gerekirse altyapıdan genç futbolcular oynatılsın ama maçlar ertelenmesin.

Abdurrahim Albayrak (Galatasaray 2. Başkanı): TFF’ye destek vermeliyiz. Covid-19 testleri tek bir merkezden yapılmalı.

Samet Aybaba (Kayserispor Teknik Direktörü): Futbol Federasyonumuzun aldığı her karara saygılıyız. Desteklememiz gerek.

Mehmet Özdilek (BB Erzurumspor Teknik Direktörü): Covid-19 nedeniyle bir takımın hükmen yenik ilan edilmesi ne kadar doğru, tartışmalıyız.

Tayfur Havutçu (Teknik direktör): Tüm kulüpler ve federasyon yönetimi ortak karar almalı.