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Futbol
Haber Giriş: 27.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Süper Lig'de devlerin gecesi: Galatasaray-Fenerbahçe

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G.Saray ile F.Bahçe saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00’da Süper Lig’de karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda seyircisiz oynanacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Emre Akbaba yok, Fenerbahçe’de ise sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig’de Gaziantep’i 3-1 ve Medipol Başakşehir’i 2-0, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de Neftçi’yi 3-1, Hajduk Split’i 2-0 yenerek 4’te 4 yaptı.

Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerken, 2. haftada sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

Son dakika haberi | Süper Ligde devlerin gecesi: Galatasaray-Fenerbahçe

 

Son dakika haberi | Süper Ligde devlerin gecesi: Galatasaray-Fenerbahçe

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