Son dakika haberi | Süper Lig'de devlerin gecesi: Galatasaray-Fenerbahçe

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00’da Süper Lig’de karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı’nda seyircisiz oynanacak derbiyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Emre Akbaba yok, Fenerbahçe’de ise sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig’de Gaziantep’i 3-1 ve Medipol Başakşehir’i 2-0, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de Neftçi’yi 3-1, Hajduk Split’i 2-0 yenerek 4’te 4 yaptı.

Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerken, 2. haftada sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

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