Son Dakika Haberi | Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı, zirve kızıştı
Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında, Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Haftaya averajla lider giren Aytemiz Alanyaspor, bu hafta da Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğundaki yerini korudu. Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 2-0, Fenerbahçe de Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.
Yeni Malatyaspor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.
- Sonuçlar
Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: 1-1
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: 2-2
İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 2-1
Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: 0-1
Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-0
Göztepe-MKE Ankaragücü: 3-1
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-5
Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 3-2
Yeni Malatyaspor (Bay)
- Puan durumu
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O G B M A Y AV P
1.AYTEMİZ ALANYASPOR 8 6 2 0 18 3 15 20
2.FENERBAHÇE 9 6 2 1 17 9 8 20
3.GALATASARAY 9 5 2 2 12 7 5 17
4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 9 3 5 1 13 11 2 14
5.FATİH KARAGÜMRÜK 9 3 4 2 17 11 6 13
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 9 4 1 4 13 12 1 13
7.BEŞİKTAŞ 8 4 1 3 13 14 -1 13
8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 8 3 3 2 10 6 4 12
9.ÇAYKUR RİZESPOR 8 3 3 2 12 10 2 12
10.KASIMPAŞA 9 3 3 3 11 10 1 12
11.ATAKAŞ HATAYSPOR 7 3 3 1 7 9 -2 12
12.GÖZTEPE 8 2 5 1 14 9 5 11
13.YENİ MALATYASPOR 8 3 2 3 8 10 -2 11
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 2 3 3 8 10 -2 9
15.TRABZONSPOR 9 2 3 4 11 15 -4 9
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 9 2 3 4 9 14 -5 9
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 8 2 2 4 9 13 -4 8
18.HES KABLO KAYSERİSPOR 8 2 1 5 5 11 -6 7
19.GENÇLERBİRLİĞİ 8 1 2 5 6 14 -8 5
20.YUKATEL DENİZLİSPOR 8 1 2 5 5 13 -8 5
21.MKE ANKARAGÜCÜ 7 0 2 5 7 14 -7 2
10. hafta
27 Kasım Cuma:
19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
28 Kasım Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)
16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
29 Kasım Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
30 Kasım Pazartesi:
19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Atakaş Hatayspor (Bay)
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