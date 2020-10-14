Son dakika haberi | Süper Lig'de 223 günlük hasret locada bitecek

TFF’nin son kararı sayesinde hem kulüpler ciddi miktarda gelire kavuşacak hem de statlar aylar sonra taraftar sesleriyle inleyecek. Bu haftadan itibaren Beşiktaş bin 650, G.Saray bin 500, F.Bahçe 998, Trabzon 630 seyirciyi iç saha maçlarında localarına alabilecek.

Birçok ülkede profesyonel liglerin dahi iptaline yol açan Covid-19 salgınında 2019-20 sezonunu oynatıp tamamlatmayı başaran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), pandemi nedeniyle seyirci hasılatı sıfıra inen kulüpleri biraz olsun rahatlatmak için kritik bir adım attı. Özellikle 4 büyüklerden gelen yoğun talepleri dikkate alan TFF, geçtiğimiz cumartesi günü aldığı kararla statlardaki kulüplerin statlardaki localarının yüzde 50 oranında taraftarlara açılmasına izin verdi. Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve Misli.com 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarını kapsayan uygulama, 17 Ekim Cumartesi günü başlayacak. TFF, dün de localara seyirci alımı sırasında uygulanacak sağlık tedbirlerini açıkladı.

EN ÇOK 4 BÜYÜKLER SEVİNDİ

TFF’nin, locaları yüzde 50 kapasiteyle taraftarlara açma kararı 4 büyüklerin ciddi miktarda bir gelire kavuşmasını sağlayacak. Bilindiği üzere özellikle Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri, kullandıkları statlardaki localardan her yıl milyonlarca lira gelir elde ediyor. Toplam 64 locası bulunan Fenerbahçe’nin stadına göre daha yeni olan bu statlarda Beşiktaş’ın 147, Galatasaray’ın 198 adet locası bulunuyor. Fenerbahçe bundan böyle Ülker Stadı’nda oynayacağı karşılaşmalara, localardaki toplam seyirci kapasitesinin yarısı olan 998 seyirciyi alabilecek. Diğer taraftan Beşiktaş bin 650, Galatasaray ise bin 500 seyirciyi localarında konuk edebilecek. Trabzonspor ise iç saha maçlarını oynadığı Medical Park Stadı’ndaki 122 locada 630 taraftarının önünde oynayabilecek.

Karagümrük ne yapsın?

Süper Lig’de 4 büyüklerin yanı sıra 12 kulübün statları ve locası bulunuyor. 5 takımın stadında loca yok. Karagümrük’te ise ikisi de yok!

Süper Lig’de 4 büyüklerin yanı sıra Başakşehir, Antalyaspor, Göztepe, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Rizespor, Sivasspor, Gaziantep FK, Kayserispor, Konyaspor, Ankaragücü ve Gençlerbirliği takımlarının statlarında localar bulunuyor. Tüm locaların kapasitesi 17 bin kişiye ulaşıyor. Buna karşın Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa ve Hatayspor’un statlarında loca yok. Süper Lig’e yeni çıkan Fatih Karagümrük’ün stadı dahi yok! Statlarında loca olmayan kulüplerin, görünüm ve kullanış itibariyle locadan farkı olmayan özel bölümler yaparak, maçlara taraftar almaları bekleniyor. Bu haftaki Kasımpaşa ile oynayacağı iç saha maçını Ülker Stadı’nda yapacak olan Karagümrük’ün ne yapacağı ise şimdilik bilinmiyor.

SEYiRCiLi MAÇLARIN STARTI 17 EKiM’DE RiZE’DE VERiLECEK

17 Mart Cumartesi günü Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor maçı, Süper Lig’de 223 gün aradan sonra seyircili oynanan ilk karşılaşma olacak. Ligde son olarak geçtiğimiz sezonun 25. haftasında 9 Mart’taki Gençlerbirliği-Antalyaspor mücadelesi seyircili olarak oynanmıştı.17 Mart Cumartesi günü Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor maçı, Süper Lig’de 223 gün aradan sonra seyircili oynanan ilk karşılaşma olacak. Ligde son olarak geçtiğimiz sezonun 25. haftasında 9 Mart’taki Gençlerbirliği-Antalyaspor mücadelesi seyircili olarak oynanmıştı.

iŞTE LOCALARDA ALINACAK TEDBiRLER

1- Locaların açık ve kapalı alanlarının tamamında güvenli mesafeye özen gösterilecek.

2- Localara girecek kişilerin ateş ölçümünün yapılacak ve ateşi 37.8 ve üzerinde olanların stada alınmayacak.

3- Localara girecek kişilerin tamamı maske kullanacak.

4- Localara yeteri kadar el antiseptiği konularak, el hijyenine yönelik tedbirler alınacak.

5- Misafir takım taraftarları localara alınmayacak.