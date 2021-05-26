Son Dakika Haberi: Süper Lig’de 20, TFF 1.Lig’de 19 takım mücadele edecek

Türkiye Futbol Federasyonu dün resmi sitesinden Misli.com 2. Lig Play-Off Finali’nin Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacağını duyururken TFF 1. Lig’de yeni sezonda 20 takımın mücadele etmesi ile ilgili tartışmalara noktayı koydu. TFF Başkanı Nihat Özdemir de önce gün yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada “20 takımla oynansın’ başvurusu yapıldı ancak sezon başında karar vermediğimiz için 19 takımla oynanacak, değişiklik olmayacak. Her hafta bir takım ‘BAY’ geçecek. İki yıl içerisinde takım sayısını 18’e düşüreceğiz” demişti.

SON TAKIMLAR BELLi OLUYOR

Buna göre Misli.com 2. Lig’deki Kocaelispor ya da Sakaryaspor TFF 1.Lig’e yükselen son takım olacak. Önümüzdeki sezon ise 4

takım küme düşecek ve yapılacak statü değişikliği ile birlikte 2022-2023 sezonuyla birlikte takım sayısı yeniden 18 olacak.

HEDEF 2 LiGDE DE ESKi SAYI

Gelecek son takımın bugün belli olacağı Süper Lig’de ise 2021-22 sezonu ise 20 takımla oynanacak. Nihat Özdemir 2 sene içinde 4 takımın düşmesiyle ligin yeniden 18 kulüple oynanacağını ifade ederken, bunun da planlamasının sezon öncesi yayınlanacak statü değişikliğinde belirtilmesi bekleniyor.