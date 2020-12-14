Son Dakika Haberi | Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı

Ligde 12. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Zirvenin yakın takipçilerinden Galatasaray bay geçtiği haftayı 2. sırada tamamlarken, Fenerbahçe ve Beşiktaş 12. haftada puan alamadı.



- Sonuçlar:

Ligin 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: 3-2

Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük: 3-1

Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Göztepe: 3-2

MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: 4-3

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: 0-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: 0-1

Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 1-2

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 2-1

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0



- Puan durumu



Ligde 12. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:



O G B M A Y AV P

1.AYTEMİZ ALANYASPOR 12 8 2 2 22 7 15 26

2.GALATASARAY 11 7 2 2 19 7 12 23

3.FENERBAHÇE 12 7 2 3 22 16 6 23

4.BEŞİKTAŞ 11 6 1 4 21 19 2 19

5.GÖZTEPE 12 4 6 2 19 13 6 18

6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 11 4 6 1 17 14 3 18

7.KASIMPAŞA 12 5 3 4 16 15 1 18

8.ATAKAŞ HATAYSPOR 10 5 3 2 13 13 0 18

9.FATİH KARAGÜMRÜK 12 4 5 3 20 15 5 17

10.YENİ MALATYASPOR 11 4 4 3 14 13 1 16

11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 11 4 3 4 15 11 4 15

12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 12 4 3 5 18 18 0 15

13.ÇAYKUR RİZESPOR 11 4 3 4 16 18 -2 15

14.TRABZONSPOR 12 3 5 4 13 16 -3 14

15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 12 3 5 4 12 16 -4 14

16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 11 2 5 4 9 12 -3 11

17.GENÇLERBİRLİĞİ 11 3 2 6 9 17 -8 11

18.HES KABLO KAYSERİSPOR 11 2 4 5 6 12 -6 10

19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 12 2 3 7 11 21 -10 9

20.YUKATEL DENİZLİSPOR 11 1 3 7 10 21 -11 6

21.MKE ANKARAGÜCÜ 10 1 2 7 11 19 -8 5





- Gelecek haftanın programı



Ligin 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

18 Aralık Cuma:

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

20 Aralık Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

21 Aralık Pazartesi:

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)

Not: Medipol Başakşehir haftayı bay geçecek.