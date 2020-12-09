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Haber Giriş: 09.12.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Süper Lig'de 12. hafta hakemleri açıklandı! Ali Palabıyık'a maç yok

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Son dakika haberi | Süper Lig'de 12. hafta hakemleri açıklandı! Ali Palabıyık'a maç yok
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Süper Lig'de 12. haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Denizlispor - Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla tartışma yaratan Ali Palabıyık'a maç verilmedi.

Süper Lig'de 12. haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

11 Aralık Cuma:

19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Ramazan Keleş

12 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor: Burak Şeker
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Özgür Yankaya
19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

13 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

14 Aralık Pazartesi:
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Halis Özkahya

 

Son dakika haberi | Süper Ligde 12. hafta hakemleri açıklandı Ali Palabıyıka maç yok

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