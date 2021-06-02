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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.06.2021 - 21:43 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Sumudica, Cluj'un yeni teknik direktörü oldu

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Son Dakika Haberi... Sumudica, Cluj'un yeni teknik direktörü oldu

 Romanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Cluj, teknik direktörlük görevine Marius Sumudica'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi uzatılmayan teknik direktör Edward Iordanescu'nun yerine Sumudica ile anlaşmaya varıldı.

Türkiye'de Kayserispor ve Gaziantep'te görev yapan 50 yaşındaki Sumudica, son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı.

Cluj, ligde geçen sezon Iordanescu yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı.

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