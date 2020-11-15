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Haber Giriş: 15.11.2020 - 22:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Stanislav Cherchesov'dan Türkiye maçı yorumu

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Son Dakika Haberi | Stanislav Cherchesov'dan Türkiye maçı yorumu
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Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu.

10 kişi kalmalarına rağmen etkili bir oyun ortaya koyduklarını belirten Cherchesov, "Kırmızı karta kadar çok iyi oynadık. Kırmızı karttan sonra oyun değişti ama daha sonra kendimizi toparladık. Eksik kalsak da Türkiye'ye karşı etkili oynadık. Arada çok büyük bir fark olduğunu söyleyemeyeceğim." diye konuştu.

"PENALTIYI KONUŞMAYACAĞIM"

Rus teknik adam, Türkiye lehine verilen penaltıyla ilgili olarak "Penaltı için ne söylersiniz?" sorusuna cevap vermezken, "Ben penaltı hakkında bir şey söylemeyeceğim. Penaltı pozisyonu yerine oyunu, nasıl savaştığımızı, sahadaki futbolu, neler yaptığımızı konuşmak istiyorum." dedi.

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