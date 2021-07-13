Son dakika haberi... Stanciu transferinde flaş gelişme! Galatasaray teklifini yükseltti ve...

Hücuma yönelik orta saha oyuncusu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak Romen yıldız Nicolae Stanciu gelmişti.

Slavia Prag forması giyen 10 numara için resmi teklif yapan ve Çekya ekibinin geri dönüşünü bekleyen sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun geçtiği bilgiye göre Galatasaray, Stanciu için teklifini 6 milyon euroya kadar yükseltti. 4.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro da başarı bonusu teklif eden sarı-kırmızılılar, 7.5 milyon euro isteyen Çekya ekibini ikna etmeye çalışıyor.

BÜYÜK MESAFE KAT EDİLDİ

Galatasaray'ın bu transferde büyük mesafe kat ettiği ve Slavia Prag'la yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiği kaydedildi.

HAGI FAKTÖRÜ

Rumen gazeteci, tarafların anlaşmaya yakın olduğunu söyleyerek, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin transferde büyük rol oynadığını kaydetti. Stanciu'nun, Hagi bağlantısı nedeniyle bu transfere sıcak baktığı söylenirken, Slavia Prag'dan ayrılmak için yönetime baskı yapmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Slavia Prag formasıyla 45 maça çıkan 28 yaşındaki Stanciu, 16 gol atıp 8 de asist yapmıştı.