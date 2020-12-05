Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Yasin Öztekin'in Covid-19 testi pozitif

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karantina sürecinin başladığını belirterek, "Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim." ifadelerini kullandı.