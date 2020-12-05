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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Yasin Öztekin'in Covid-19 testi pozitif
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Haber Giriş: 05.12.2020 - 18:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Yasin Öztekin'in Covid-19 testi pozitif

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Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Yasin Öztekin'in Covid-19 testi pozitif
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Yasin Öztekin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Demir Grup Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karantina sürecinin başladığını belirterek, "Hissettiğim belirtilerin ardından yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ama takımımı bu süreçte yalnız bırakacağım için üzgünüm. En kısa sürede daha güçlü döneceğim." ifadelerini kullandı.

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