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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Yasin Öztekin'den tur yorumu! '2 final maçımız kaldı'
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Haber Giriş: 26.11.2020 - 23:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Yasin Öztekin'den tur yorumu! '2 final maçımız kaldı'

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Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Yasin Öztekin'den tur yorumu! '2 final maçımız kaldı'
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Sivaspor'da Yasin Öztekin, Karabağ'ı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 3-2 mağlup eden Sivaspor'da Yasin Öztekin, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi yorumlayan Yasin, "Son haftalarda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve sonuçları da alamadık. 2-3 maçtır iyi mücadele ediyoruz ve skorları alıyoruz. Ülkemiz ve Sivasspor için önemli bir maçtı, kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde 2 final maçı daha var, onları da kazanmak istiyoruz" dedi.

'ŞİKAYET ETMEK YERİNE...'

Karşılaşmada 2 gol atan Kone ise "Ben tecrübeli bir oyuncuyum, kendimden daha küçük arkadaşlara örnek de olmam gerekiyordu. Takım arkadaşlarımla birlikte bir şeyleri göstermeliydik şikayet etmek yerine. 2 gol atmaktan dolayı daha da mutluyum. Üzerimde bir baskı vardı ve üzerime düşen görevi yerine getirdim" şeklinde konuştu.

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