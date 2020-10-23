Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Villarreal maçı itirafı: 'Puan almaya gelmiştik'

UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 5-3 mağlup olan Sivasspor'da Fajçal Fajr ve Isaac Coffie, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Isaac Cofie, "Çok çekişmeli, rekabet dolu bir maç oldu. Baştan sona kadar oyunun içerisindeydik. Küçük hatalarımız sonucu belirledi. Bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız." dedi.

Fajr ise "Bugün büyük bir mücadele vardı. Aslında buraya puan almaya gelmiştik. Arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Ufak tefek hatalar yüzünden goller yedik. Aslında Villarreal'e kafa tuttuk. Çok iyi, mücadele eden bir Sivasspor vardı. İnşallah diğer maçlarımızda da bu mücadeleyi gösterip, gruptan iyi bir puanla çıkarız" şeklinde konuştu.