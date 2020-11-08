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Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Uğur Çiftçi'den Galatasaray maçı sonrası flaş sözler: 'Bahanelere...'
Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Sivasspor'da Uğur Çiftçi, maç sonunda açıklamalar yaptı.
Kaçan penaltıya vurgu yapan Uğur Çiftçi, "Bahanelere sığınmaya gerek yok, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün için iyi hazırlandık, iyi de oynadık. Penaltı gol olsaydı farklı olabilirdi" şeklinde konuştu.
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