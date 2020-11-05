Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan maç sonu itiraf!

UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Rıza Çalımbay'ın sözler;

Mutluyuz kazandığımız için. Hem bizim hem de Türkiye için önemli bu maçlar. Oyun olarak da üstünlük bizim elimizdeydi. İlk yarı çok pozisyon kaçırdık. Gruptaki bütün maçlarda gol attık. Kolay gibi gözüküyordu ama takım olarak iyi konsantre olduk.

BİZİM İÇİN MORAL OLDU

Bugün iyi mücadele ettik, zaman zaman mükemmel oynadık. Aldığımız net galibiyet bizim için moral oldu.

BU TEMPO YORUCU OLUYOR

5 günde 2 maç yaptık. Yarın ve diğer gün hafif antrenman yapacağız sonra Galatasaray maçı. Bu tempo yorucu oluyor."