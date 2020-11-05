Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'tan tur yorumu! 'İmkansızı başarmak istiyoruz'

UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 2-0 mağlup eden Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'İNŞALLAH GRUPTAN ÇIKACAĞIZ'

Gruptan çıkacaklarına inandığını dile getiren Erdoğan, "Herkesin hayali Şampiyonlar Ligi ama bize UEFA Avrupa Ligi nasip oldu. Ama biz çok mutluyuz Biz inanıyoruz. İnşallah gruptan çıkacağız. Zor ama imkansızı başarmak istiyoruz." dedi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET'

Robin Yalçın ise "Elhamdülillah, bizim için ve Türkiye için çok önemli bir galibiyet aldık. Bu kez kazandığımız için çok mutluyuz. Sağ bek, stoper oynadım yarın gerekirse kaleci de oynarım. Önemli olan takım olmak." şeklinde konuştu.