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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Sivasspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Haber Giriş: 13.11.2020 - 21:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Sivasspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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Son Dakika Haberi | Sivasspor'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Sivasspor, 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesisimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız evde izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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