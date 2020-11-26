Son Dakika Haberi | Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan maç sonu flaş itiraf!

UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ'ı 3-2 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;

İnanın kimseye söyleyemedik, kalecilere bile forma yaptırdık, o kadar eksiktik, oyuna alabilirdik. Arkadaşlarla gurur duyuyorum, bu kadar yokluğa rağmen çok iyi oynadılar

BU SEZON İÇİN ÇOK AĞIR

Bu ligin 21 takım olması, bu sezon için çok ağır. Başka zaman olsa 25-30 takım olsun, Ağustos'ta bitirelim ama şimdi Mayıs 15'e kadar bitmek zorunda, sıkıştırdıkça sıkıştıracaklar. Gruptan çıkınca daha da sıkışacak.

Bu maçı hem Türkiye için hem de kendimiz için kazanmamız gerekiyordu. Oynayacağımız Villarreal maçı ve Maccabi Tel Aviv maçı çok önem kazandı. Bu kadar sakata ve yokluğa rağmen mükemmel şekilde mücadele ettiler

İKİSİNİ DE OYUNA ALABİLİRDİK

Ali Şaşal'a da forma yaptırmıştık, Samassa'ya da. Alabilirdik ikisini de oyuna. Cofie'yi oyuna alınca, yedeğimiz kalmamıştı. Gereklilik dahilinde değerlendirebilirdik