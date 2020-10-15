MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Sırp futbolculardan A Milli Takım'a övgü
GeriFutbol Son dakika haberi | Sırp futbolculardan A Milli Takım'a övgü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 15.10.2020 - 00:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Sırp futbolculardan A Milli Takım'a övgü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi | Sırp futbolculardan A Milli Takım'a övgü
Abone Olgoogle-news

Sırbistan takımında Aleksandar Mitrovic ve Filip Djuricic Türkiye maçı sonrası konuştu.

Hatalar yaptık ve bizi cezalandırdılar diyen Aleksandar Mitrovic, "Galip gelmeyi istiyorduk ama Türkiye çok iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları olan bir takım. Bazı hatalar yaptık ve bizi cezalandırdılar. Türkiye'den beraberlikle çıktık. 1-2 gol atabilirdik ama güzel maç oldu." şeklinde konuştu.

Türkiye iyi bir takım ve parlak gelecekleri var diyen Filip Djuricic, "Dürüst olmak gerekirse, Türk Milli Takımı kaliteli oyunculara sahip, onlara karşı oynamak kolay değil. Zor bir rakipten puan aldık. Türkiye çok iyi bir takım ve parlak bir gelecekleri var." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle