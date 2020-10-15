Son dakika haberi | Sırp futbolculardan A Milli Takım'a övgü

Hatalar yaptık ve bizi cezalandırdılar diyen Aleksandar Mitrovic, "Galip gelmeyi istiyorduk ama Türkiye çok iyi bir takım. Çok iyi oyuncuları olan bir takım. Bazı hatalar yaptık ve bizi cezalandırdılar. Türkiye'den beraberlikle çıktık. 1-2 gol atabilirdik ama güzel maç oldu." şeklinde konuştu.

Türkiye iyi bir takım ve parlak gelecekleri var diyen Filip Djuricic, "Dürüst olmak gerekirse, Türk Milli Takımı kaliteli oyunculara sahip, onlara karşı oynamak kolay değil. Zor bir rakipten puan aldık. Türkiye çok iyi bir takım ve parlak bir gelecekleri var." ifadelerini kullandı.