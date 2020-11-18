Son Güncelleme:
Son dakika haberi | Sırbistan'da 3 yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı
A Milli Takımımızın da yer aldığı Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Sırbistan'da Rusya maçı öncesi Sergej Milinkovic-Savic, Darko Lazovic ve Dorde Nikolic koronavirüse yakalandı.
A Milli Futbol Takımımızı yakından ilgilendiren Sırbistan-Rusya maçı öncesi Sergej Milinkovic-Savic, Darko Lazovic ve Dorde Nikolic'in testleri pozitif çıktı.
DETAYLAR BİRAZDAN
Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle