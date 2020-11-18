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Futbol
Haber Giriş: 18.11.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Sırbistan'da 3 yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı

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Son dakika haberi | Sırbistan'da 3 yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı
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A Milli Takımımızın da yer aldığı Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Sırbistan'da Rusya maçı öncesi Sergej Milinkovic-Savic, Darko Lazovic ve Dorde Nikolic koronavirüse yakalandı.

A Milli Futbol Takımımızı yakından ilgilendiren Sırbistan-Rusya maçı öncesi Sergej Milinkovic-Savic, Darko Lazovic ve Dorde Nikolic'in testleri pozitif çıktı.

DETAYLAR BİRAZDAN

Son dakika haberi | Sırbistanda 3 yıldız futbolcu koronavirüse yakalandı

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