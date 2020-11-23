Son Dakika Haberi | Şimdi gözler 9 eksikli Galatasaray'da

Sakat Falcao, Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir ile Covid-19 testleri pozitif çıkan ve aralarında Arda, Babel ile Omar’ın bulunduğu 5 oyuncu bugün forma giyemeyecek. Cimbom kazanıp 4’te 4 yapmak isterken Kayserispor ise yeni hocasıyla çıkış arıyor.

Ligde üst üste 3 maçını kazanan Galatasaray bugün sahasında son 3 maçında da kaybeden Kayserispor’u konuk ediyor. Sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Falcao, Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir ile aralarında Arda Turan, Ryan Babel ve Omar Elabdellaoui’nin de bulunduğu Covid-19 testleri pozitif çıkan 5 futbolcu maçta forma giyemeyecek.

AYBABA iLK MAÇINA ÇIKIYOR

Üst üste kaybedilen 3 maçın ardından Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor yeni teknik direktörü Samet Aybaba ile 9 eksikli rakibi karşısında deplasmanda çıkış arıyor.

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