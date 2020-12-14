Son Dakika Haberi | Sezonun en kötü Beşiktaş'ı

Alanyaspor’a kaybeden Beşiktaş’ın kötü futbolu, istatiklere de yansıdı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri ev sahibinin kaleyi yokladığı 20 pozisyona engel olamadı. Hücumda da yokları oynadığı ilk yarıda 2 şutta kaldı.

Süper Lig’de üst üste 3 galibiyet alarak zirve iddiasını ortaya koyan Beşiktaş, lider Alanya karşısında 2-1’lik skorla kaybederken, etkisiz futbolu oyunun iki yönündeki istatiklere de yansıdı. Alanyaspor’un maç boyunca kaleye çektiği 6’sı isabetli 20 şut, aynı zamanda Kartal adına sezonun bu istatikteki en kötü karşılaşması oldu. Kartal ayrıca, devreyi tamamladığı 2 şutta sezonun en düşük rakamı olurken, Beşiktaş maçı da 3’ü isabetli 10 şutla tamamladı.

TOPU ALDI, MAÇI VERDi

Kartal buna karşın Alanya mücadelesinde rakibine göre; yüzde 57’lik topla oynama oranı yakalarken, 364 (Yüzde 80) isabetli pas yaptı. Bu istatistikte ise Alanya 263 isabetli pasta (Yüzde 77) kalmasına rağmen topu daha etkili kullandı. Beşiktaşlı Montero, 67 pas atarken, bunların 56’sında isabet sağladı. Dorukhan da yüzde 97’lik başarını oranı ile sahanın en iyisi oldu.

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