Son Dakika Haberi... Sergio Ramos, PSG'ye imza atıyor! Real Madrid'den sonra...

Real Madrid'de geçirdiği 16 sezonun ardından ayrılık kararı alan ve kulübün efsane isimlerinden biri haline gelen Sergio Ramos, geleceği şekilleniyor.

Fransız basınından RMC'nin haberine göre; Ramos, Ligue 1 ekiplerinden PSG ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Haberde; İspanyol stoperin önümüzdeki günlerde sözleşmeye imza atacağı ve transferin resmen açıklanacağı belirtildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ramos ve ailesinin katıldığı veda toplantısında söz alan Sergio Ramos, duygusal anlar yaşamıştı. Konuşmasının sonlarında kısa bir süre de olsa boğazı düğümlenen efsane stoper, konuşmasını kısa süreli gözyaşları içinde noktalamıştı.

RAMOS'UN VEDA SÖZLERİ;

Hayatımın en zor günlerinden birini yaşıyorum. Hiç kimse Real Madrid'e veda etmek için hazır olamaz. Burada muhteşem bir zaman geçirdim. Güzel aileme, kulübe, benimle ilgilenen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımıza, teknik direktörlere, takım arkadaşlarıma minnettarım. Bayraklarında ve marşlarında beni taşıyan, bana destek veren milyonlarca taraftara da teşekkür ediyorum. Sizleri, Real Madrid'i ve stadımız Bernabeu'yu her zaman kalbimde taşıyacağım. Bir gün geri döneceğim.