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Haber Giriş: 11.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu'na destek "Hatalı gol yesen de arkandayım"

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Son Dakika Haberi | Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu'na destek "Hatalı gol yesen de arkandayım"
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu sezon yediği hatalı gollerle dikkat çeken ve kendisinin de zaman zaman eleştirdiği kaleci Ersin ile özel bir görüşme yaptı.

Yalçın, “Sana güvendiğim için kaleci transferi istemedim. Hatalı gol yesen de arkanızda olmaya devam edeceğim. Senden ve Utku’dan tek isteğim daha çok çalışıp hatalarınızı azaltmanız” dedi.

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