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Haber Giriş: 26.10.2020 - 19:34 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Sergen Yalçın: "Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz"

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Son Dakika Haberi | Sergen Yalçın: "Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz"
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor'la oynayacakları maçın öncesinde konuştu.

Karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Yalçın, "Ligde kötü bir başlangıç yaptık. Bunun birçok sebebi var. Şimdi bunu konuşmayalım, önümüze bakalım. Bu maça iyi hazırlandık. Ara bize iyi geldi. Yeni bir başlangıç yapmak ve lige adapte olmak istiyoruz. İnşallah iyi oyunla kazanırız ve nefes alırız. Rachid Gezzal %60-%70 hazır. Rosier de iyi durumda. Maça başlayalım, sonra neler yapmamız gerekecek bakacağız." diye konuştu.

Son Dakika Haberi | Sergen Yalçın: Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz

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