Son Dakika Haberi | Sergen Yalçın onay vermemişti! Mario Balotelli 2. lige kadar düştü

Serie A ekibi Brescia'dan ayrıldıktan sonra boşta kalan Balotelli için yeni bir iddia daha gündeme geldi.

Sezon başında adı Beşiktaş'la da anılan ancak Sergen Yalçın'ın onay vermemesi üzerine transferi gerçekleşmeyen golcü oyuncu, boşta kalmıştı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Championship ekiplerinden Barnsley ile ocak ayı için görüşmelere başladı.

İtalyan golcü, anlaşma sağlanması durumunda ocaktan itibaren Barnsley forması için mücadele edecek.