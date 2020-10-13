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Hürriyet
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Futbol
İsmail ER
Haber Giriş: 13.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Sergen Yalçın: "Beşiktaş izleyene keyif verecek"

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Teknik Direktör Sergen Yalçın, milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini söyledi.

“Karagümrük maçında yeni transferlerin performansı hakkında bilgi sahibi olduk. Bundan sonra yapacağımız karşılaşmalarda kafamdaki sistemi sahada uygulamamamız halinde hem izleyenler hem de oynayanlar büyük keyif alacaklar.”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Karagümrük ile yapılan hazırlık karşılaşmasında yeni transferlerin son durumundan ve alınan 5-2’lik sonuçtan memnun olduğunu söyledi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette hem
Karagümrük maçını değerlendirdi hem de takımın durumuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı: “Milli maç arası takımımızın ve yeni transferlerimizin Süper Lig’e konsantre olması açısından iyi bir durum. Karagümrük karşısında yeni transfer ettiğimiz oyuncuların performansı hakkında bilgi sahibi olduk.

Valentin Rosier ön plana çıktı

Eksik kadromuza rağmen önceliğimiz sistemi uygulamak. Tüm oyuncularımın fizik gücüne bakarım. Sezon başı kampına katılmayan ya da antrenman yapmayan bazı oyuncuların bu açığı kapatmaya çalıştıklarını gördüm. Özellikle sağ ve sol kanatlardaki aksaklıkları çözdüğümüze sevindim. Rosier, Gökhan Töre, Atakan ve Josef de Souza takıma adaptasyon dönemini atlattılar. Rosier, hazırlık maçında sağ kanattaki etkili oyunu ve teknik yapısı ile ön plana çıktı. Bay geçeceğimiz 5. haftada da yapacağımız çalışmalarla iyice hazır hale gelecek. Maç oynadıkça da daha iyi olacak.

‘Larin’de müthiş gelişme var’

Kalecilerimize inanıyor ve güveniyorum. Genç oyuncular hata da yapacak kritik kurtarışlar da. Yeter ki disiplinli olsunlar. Utku Yuvakuran da Ersin Destanoğlu da iyi durumda. Cyle Larin’de müthiş gelişme var. Konsantrasyonu üst düzeyde. Kendini hazır tutuyor ve iyi bir hamle oyuncusu olacağını gösterdi. Atiba bildiğimiz gibi çalışkan ve hırslı. Vincent Aboubakar her geçen gün iyiye gidiyor. Yardımlaşıyor, koşuyor. Bundan sonra yapacağımız karşılaşmalarda kafamdaki sistemi sahada uygulamamamız halinde hem izleyenler hem de oynayanlar büyük keyif alacaklar. Genç oyuncuları da zaman zaman değerlendireceğiz.”

Son dakika haberi | Sergen Yalçın: Beşiktaş izleyene keyif verecek

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