Son Dakika Haberi | Sergen Yalçın: "Beşiktaş coşarsa kenarda ben de coşarım"

“O ana, maçın atmosferine ve takımın oyununa göre değişiyor duygularımız. Ben bilerek hiçbir şey yapmam. Eğer takımım coşkulu oynarsa, güzel oynarsa ben de onlarla birlikte kulübede aynı heyecanı, aynı duyguları paylaşıyorum Oyunun içinde oluyorum.”

Ben iflah olmaz bir Sergen Yalçın hayranıyım. Bunu açık yüreklilikle itiraf ediyorum. Bunun da nedenleri var tabii ki:

1- Her zaman düşündüğünü söyledi.

2- Kendi yararına olsa bilse hiç politik davranmadı.

3- Nev-i şahsına münhasır, aykırı bir karakteri vardı.

4- Futbol sahalarında kimi zaman mükemmel bir yıldız, kimi zamanda dünyayı umursamayan bir anarşist oldu.

5- Ama tepeden tırnağa futbolcuydu. O başına buyruk, profesyonelliğe başkaldıran Sergen Yalçın’ın şimdi bambaşka bir karaktere bürünüyor. Onun teknik direktörlüğe dahası liderliğe dönüşümünü de hayranlıkla izliyorum.

F,Bahçe maçından hemen sonra telefona sarıldım ve “Teknik Direktör Sergen Yalçın”a merak ettiklerimi sordum.

FUTBOLCUNUN MOTiVASYONU SEYiRCi, PANDEMiDE BUNU KAYBETTiK

Sergen Yalçın’ın Fenerbahçe maçında bir sözü aklıma takılmıştı. Seyirci konusunda. ‘Keşke 50 bin seyirci karşısında oynasaydık’ demişti.

Seyirci ile oynasaydınız, şu anda daha fazla puan toplar mıydınız?

- Bunu bilemem. Mümkün değil buna cevap vermem.

Peki soruyu değiştireyim. Seyircisiz futbolda ne değişti?

- R.Madrid maçını izledin mi? Yenildiler evinde. Ya Liverpool? Son dakikada puan kaybettiler. Juventus da berabere kaldı. Seyircisizlik sadece bizde değil dünyada futbolu etkiledi. Oyuncunun motivasyonu seyirci. Seyirci önünde oynamak bambaşka bir duygu. Bunu kaybetti oyuncular.

OTORiTER Mi, BABACAN MI? KENARDA BUZ GiBi Mi YOKSA HEYECANLI MI?

SAHADA SICAK YA DA SOĞUK TEKNiK ADAM AYRIMI YOK

“Bunların sadece biri değil, hepsiyim aslında. Her zaman ve her an değişim yaşıyorsunuz. Ben de bu değişime göre şöyle bir teknik adamım diyemem.”

Sergen Yalçın nasıl bir teknik adam. Soyunma odasına girdiğinizde otoriter mi, babacan mı?

- Bunların sadece biri değil. Hepsiyim aslında. Duruma göre, takıma göre, futbolculara göre hepsiyim. Futbol bu. Her zaman ve her an değişim yaşıyorsunuz. Ben de bu değişime göre şöyle bir teknik adamım diyemem.

Sen hangi teknik adamsın. Saha kenarında buz gibi duran mı soğuk hoca mı? Yoksa heyecanlı sıcak hoca mı?

- Sahada sıcak ya da soğuk teknik adam diye bir ayrım yok. O ana, maçın atmosferine ve takımın oyununa göre değişiyor duygularımız. Ben bilerek hiçbir şey yapmam. Benim kulübedeki davranışlarımı takımımın oyunu belirler. Eğer takımım coşkulu oynarsa, güzel oynarsa ben de onlarla birlikte kulübede aynı heyecanı, aynı duyguları paylaşıyorum Oyunun içinde oluyorum.

Ya kötü oynuyorsa...

- Dedim ya.. Takımın oyunu belirler benim coşkumu. Kötü oynuyorsak bu bana da yansır.

FUTBOL KİTAPLARI DEĞİL OYUNU OKUYORUM

“Harika bir ekibim var. Tüm çalışmaları yapan, analiz eden mükemmel bir ekip. Bana sadece final kalıyor. Orada da ben üstüme düşeni yapmaya çalışıyorum.”

· Teknik adamlıkta kendini nasıl geliştiriyorsun? Kitap okuyor musun? Nasıl besleniyorsun bu konuda? İlk sorum buydu. Ve hiç de beklemediğim bir yanıt aldım:

- Hayır ben kitap falan okumuyorum.

İşte politik olmayan, kim ne der kaygısı yaşamayan, alabildiğine dürüst Sergen Yalçın. Sonra devam etti:

- Harika bir ekibim var. Tüm çalışmaları yapan, analiz eden mükemmel bir ekip. Bana sadece final kalıyor. Orada da ben üstüme düşeni yapmaya çalışıyorum.

FUTBOLCUYKEN ÇOK RAHATTIM ŞİMDİ SORUMLULUK ÇOK BAŞKA

Bazen, formayı giyip sahaya girme isteği geliyor mu?

- Hayır hayır o günleri geride bıraktım artık. Futbolculuk geride kaldı.

O zaman klasik soru; hangisi daha zor? Futbolculuk mu, antrenörlük mü?

- Ben futbolcuyken çok rahattım. Çünkü sahadaki problemi tek başıma ben çözüyordum. Ama teknik adamlıktaki sorumluluk çok daha başka.

DERBİDE ELEŞTİRİLECEK NE YAPTIM? HAKEMLE KONUŞACAĞIM TABİİ

Ben sormadan bu kez kendisi ekledi:

- Benim Fenerbahçe maçında saha kenarındaki davranışlarımı eleştiriyorlar. Ne yaptım ki ben? Ben Beşiktaş Teknik Direktörüyüm. Oyuncularımla, takımımla birlikteyim. Tabii ki 4. hakemle konuşmam gerekiyorsa konuşacağım. Bizim muhatabımız o. Bunda eleştirilecek ne var ben hiç anlamadım. İnsanlar eleştirmek için bahane arıyorlar.

F.BAHÇE İÇİN ÖZEL BİR ÇALIŞMAMIZ OLMADI

Yine dönelim Fenerbahçe maçına. Özel bir çalışma yaptınız mı?

- Hayır çok özel bir çalışma yapmadık. Ama her maçın kendine özel bir havası, atmosferi var. Nasıl ki Anadolu takımları büyük maçlara hazırlanırken, motive oluyorlarsa bu tür karşılaşmalarda da oyuncular kendileri motive oluyorlar.

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