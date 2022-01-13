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Son Dakika Haberi... Serdar Gürler'in Başakşehir'e transferi resmen açıklandı!

#Transfer#Konyaspor#Serdar Gürler
Son Dakika Haberi... Serdar Gürlerin Başakşehire transferi resmen açıklandı

Konyaspor, Serdar Gürler'in Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Serdar Gürler'in Başakşehir'e transfer olduğunu resmen duyurdu.

İşte Konyaspor'un açıklaması;

Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip,

Başakşehir kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır.

Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir.

Aslolan, yüzyıllık çınar Konyaspor’dur…

Son Dakika Haberi... Serdar Gürlerin Başakşehire transferi resmen açıklandı

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3.5 YILLIK İMZA

İstanbul ekibinin açıklamasında "Kulübümüz, Serdar Gürler’in transferi için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşmış olup başarılı futbolcuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Serdar Gürler’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY İLE İSMİ GEÇTİ

Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilen Serdar Gürler, Konyaspor ile gösterdiği başarılı performansın ardından Başakşehir'e imza atmış oldu.

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#Transfer#Konyaspor#Serdar Gürler

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