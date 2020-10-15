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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Şenol Güneş'ten maç sonu itiraf! 'Bedelini ağır ödüyoruz'
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Haber Giriş: 15.10.2020 - 00:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Şenol Güneş'ten maç sonu itiraf! 'Bedelini ağır ödüyoruz'

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Son Dakika Haberi | Şenol Güneş'ten maç sonu itiraf! 'Bedelini ağır ödüyoruz'
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A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Sırbistan ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından konuştu.

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Hem kazanıp, hem kaybedebilirdik. Pas yüzdeleri ve top kayıpları iyi değil ancak goller ve reaksiyon iyi. Çok fazla seyahat yaptık, yorgunduk. Sırbistan ideal kadrosunu bu maçta oynattı, Macaristan'a karşı oynatmadılar.

SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

Biz ilk maçın bedelini ağır ödüyoruz. Gruptaki 4 maçı kazanabilirdik. Son iki maçı kazanarak turnuvayı kapatmak istiyoruz. Kazansaydık, daha iddialı durma gelebilirdik. Ama sonuna kadar gideceğiz

Hasan Ali Kaldırım, Umut Meraş'a göre daha fazla dinlenmişti. Hasan ali sakatlandı ve durumunu tam bilmiyorum. Umut da maçı zor bitirdi, onda da çekme olmuş. Dediğim gibi, Uluslar Ligi'nden oyuncuların ne kadar etkilendiği önemli.

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