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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Şenol Güneş'ten itiraf! 'Macaristan daha çok istedi'
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Haber Giriş: 19.11.2020 - 01:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Şenol Güneş'ten itiraf! 'Macaristan daha çok istedi'

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Son Dakika Haberi | Şenol Güneş'ten itiraf! 'Macaristan daha çok istedi'
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A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Macaristan mağlubiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'a 1-0 mağlup olarak Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda konuştu.

Oyunu eleştiren Şenol Güneş, "Rakipten rövanşı almak istedik ama olmadı. İlk yarının ortalarına doğru oyuna ortak olduk ve sonra oyunu ele geçirdik. Ancak istediğimiz pozisyonlar bulamadık. Rakip savunmayı açacak işler yapamadık. Oyunumuz maçı kazanmaya yeterli değildi" dedi.

'DAHA ÇOK İSTEYEN MACARİSTAN'DI'

Şenol Güneş sözlerini, "Daha çok isteyen Macaristan'dı. Gücümüzü sahaya yansıtamadık. Oyun karakterimiz sahada değildi. Fiziksel ve zihinsel yorgunluk olabilir. Sonuç almak için sıkıntı çektik. Ne olursa olsun galibiyet istiyorduk. Rakip 0-0'a razıyken 2 gol buldu. Biz ise gol bulamadık" ifadeleriyle tamamladı.

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