Son Dakika Haberi | Şenol Güneş'ten itiraf: 'İkinci yarı rehavete kapıldık'

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol güneş, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Bu yıl hiç galibiyetimiz yoktu, tek mağlubiyetimiz vardı. Almanya, Hırvatistan, Rusya ile 2 maç, Sırbistan 2 maç ve Macaristan ile oynadık, hatırlatırsam. Bunların da belli bir ekolü var, seviyesi var. Niyetinizin ne olduğuna bakarak tartışmaya açabilirsiniz.

GOL SONRAKİ TEPKİLERİ İYİYDİ

Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz, dalgalanmaları görmek lazım. Kazanmak için ortaya çıktı, 1-0'a kadar sahada ve oyunda yoktuk. Top tekniği olan oyuncularımız var diyoruz ya, hiç pas yapamadık. 10 dakikadan sonra oyuna ortak olduk. Golden sonraki tepkileri iyiydi.

Kırmızı kart ve sonra gollerin gelmesi avantaj yakalattı bize. İlk yarı daha iyiydik ama ikinci yarı başladığımızda rehavete kapılmış gibiydik. 10 kişi kalmanın avantajını iyi kullandılar.

ZEKİ'NİN DURUMU CİDDİ OLABİLİR

Cengiz cezalı, Zeki'nin sakatlığı ciddi olabilir. Yarından sonra MR çekilecek, olumsuz gözüküyor. Orada da faul vermedi. Penaltı, kart verdi tartışması için yapmadım bunu ama inşallah olumsuz bir şey çıkmaz.

Dalgalanmaları görüyoruz. Oyun olarak eksiklerimiz vardı. Oyuncular özelinde tercih yapmayı doğru bulmuyorum, övgü de olabilir, eleştiri de olabilir. Belçika buralara Mertens mi, Hazard mı oynayacak tartışmalarıyla geldi. Taşlar zamanla yerine oturuyor.