Son Dakika Haberi | Şenol Güneş'ten Hırvatistan maçı sonrası hakem tepkisi!

Hırvatistan ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Zaman zaman gol yemeyip, gol atmada sıkıntımız varken tam tersi oldu. Gol atıp, gol yiyoruz. Hatalarımız var tabii ama olumlu işlerimiz de fazlaydı. Sakatlık fazla oldu. Cengiz'in sakatlığı ciddi görünmüyor. Orkun ve Mert'e bakacağız.

YİNE PROBLEM YAŞAMIŞTIK

Oyuncuları görmek istiyorduk. Hatalar olacak, bunlar normal şeyler. İlk yarıda yediğimiz golü, gol olarak saymıyorum, elle atılan bir goldü. Gerçi bu Sloven hakemlerin bize bir şeyi var, Rusya maçında da Sloven bir hakem vardı, yine problem yaşamıştık.