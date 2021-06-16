Son Dakika Haberi... Şenol Güneş'ten Galler yenilgisi yorumu: 'Beklediğimizin altında oynadık'

EURO 2020 A Grubu'ndaki ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

2 maçta 0 puan hiç iyi değil. Buraya hayallerle geldik. Galler maçına da kötü başladık, toparladık, pozisyon bulurken sürpriz bir gol yedik. Olumsuz etkilendik. İkinci yarı oyuna ortak olduk ama rakibe fırsatlar verdik. Fazla top kaybettik

YENECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORDUK

Baya olumsuz duruma düştük. Keşke kazanabilseydik. Olumsuz durum var. Galler'i yenebileceğimizi düşünüyorduk. Şu an işimizi zora soktuk.

BEKLEDİĞİMİZİN ALTINDA OYNADIK

Top kayıplarımız fazla oldu. Alanı çok büyütünce de rakibe oynama şansı verdik. Oyun olarak beklediğimizin altında oynadık ama daha neticeli çıkabilirdik buradan. Üzgünüz.

BERABERE DE KALAMADIK

İtalya maçının şoku, bu maçta da devam etti. Bu turnuva önemliydi. Daha iyi oynayarak çıkmamız gerekiyordu. Galler büyük avantaj yakaladı. Kazanmayı düşünürken, berabere de kalamadık. Son maç öncesi averaj da diğer takımlara göre kötü gözüküyor.

SORUMLUSU BENİM

Sorumlusu benim! Oyuncular kendi görevlerinden sorumlu. Skor iyi değilse, sorumlu benim. Merih, Kaan, Çağlar hepsi iyi oyuncu. Bir şey söylerken konuyu kendi istediğiniz yere getirirseniz, bir anlamı kalmaz."