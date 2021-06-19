Son Dakika Haberi... Şenol Güneş'ten flaş EURO 2020 yorumu! 'Hayal ettiğimiz gibi olmadı'

EURO 2020 A Grubu'nda üçüncü maçta İsviçre ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

İlk maçın olumsuzluğu bizi çok etkiledi. Hem oyun hem sonuç olarak özgüven kaybına uğradık. Aynı zamanda oyun aklımızı ve coşkumuzu da olumsuz etkiledi. Galler maçının ilk bölümünde de bu devam etti.

HAYAL ETTİĞİMİZ GİBİ DEĞİLDİ

İlk maçta her türlü oyunu ve sonucu bekleyebilirdik ama Galler maçı ağır geldi. 2 maç sonunda olduğumuz durum hiç hayal ettiğimiz bir şey değildi. Üzgünüz. Toplumun bizden ne kadar umutlu olduğunu biliyoruz ve beklentilerin altında kaldık.

İKİNCİ MAÇTA AŞAMADIK

Beklentilerin altında kalmak genç kadromuzu olumsuz etkiledi. Özellikle ilk maçtan sonra sanki dünyanın sonu gibi bir hal vardı. Başarıya giden yolda başarısızlığı görmek ve bunu aşmak gerekir. Bunu ikinci maçta aşamadık.

GELECEK 10 YILIN OYUNCULARI

4 yıl bekleyip çok büyük emek vererek geldiğimiz bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu. Biz ülkemizi iyi tanıtmak ve başarı elde etmek istiyorduk. Biz bu oyuncularla devam edeceğiz. Gelecek 10 yılın oyuncuları bu oyuncular.

KENDİMİZDEN MEMNUN DEĞİLİZ

Oyunumuzun felsefesinde ve kazanma ruhunda biraz daha üst seviye çıkmamız lazım, o tepkiyi ilk iki maçta gösteremedik. Herkesin eleştirilerine saygı duyuyorum çünkü oyundan memnun değiller. Biz de kendimizden memnun değiliz.

HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Hayat her zaman istediğiniz gibi gitmez. Bundan sıyrılıp yeni maça hazırlanacaklar. Oyuncularımdan bu başarıyı bekliyorum. En iyiler arasında olmak için buraya geldik ama şu anda en iyi olarak çıkamadık. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Üzgünüz.

BEKLENTİYİ BÜYÜTÜNCE...

Biz favori değil, büyüyen bir takımız. İtalya ile kafa kafaya bir takımmışız gibi beklentiyi büyütünce, kötü sonuç sonrası özgüven kaybı oluşuyor.

BAŞIMIZI ÖNE EĞMEMEMİZ GEREKİYOR

Üzgünüz ancak asla başımızı öne eğmemiz gerekiyor. Yarın takımda değişiklik olabilir. Özellikle orta sahada top tutmayı iyi yapamadık.

KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ

İsviçre ve Türkiye'nin ikincilik için oynaması gerekiyordu. İsviçre'nin yine ikinci olma şansı var. Bizim şansımız üçüncülük. Son şansımız olacak. İki takımın da kazanmaya ihtiyacı var. İsviçre ve Türkiye, Galler'den daha fazla ikincilik için adaydı ama olmadı. İyi bir maç olmasını bekliyorum. Kazanmak için oynayacağız.