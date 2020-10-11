Son Dakika Haberi | Şenol Güneş'ten beraberlik yorumu: 'Yazık oldu'

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile 1-1 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Rakibimiz agresif, takım oyunu oynayan, daha çok uzun toplarla hücum etmeye çalışan bir takım. Ön yaptığımız baskılardan sonuç alamayınca hem savunmada, hem hücumda iyi değildik. Yavaş oynadık. Top kaybettik.

KAZANMAYA YAKINDIK, YAZIK OLDU

Mert Günok'un vuruşunu alıp direkt hızlı hücumla gol attılar. İkinci yarıda daha iyiydik. Kazanmaya yakındık. Yazık oldu. Hem Sırbistan, hem bu maçtaki beraberlik yazık oldu. Oyuncular %100'ünü vermeye çalıştı.

5 DAKİKA UZATMA BEKLİYORDUM

Hiç oyuncu değiştirmeyi düşünmüyordum. 5 dakika bekliyordum. O kadar değişikliğe rağmen 2 dk uzatma verdi. Üzgünüz. 2 puan kaybettik burada. Disiplinle oynamak, rakibi sahasına hapsetmek önemliydi. Devam ettireceğiz

BU TİP MAÇLARI KAZANMALISIN

3 maç yaptık. Macaristan olumsuzdu. Sırbistan maçında deplasmanda kazanmaya yakındı. Burada da kazanmaya yakındık. Bu kayıplar bizi geride bıraktı. Kazanmayı hak edince kazanmalısınız. Kaybetmeye yakın olduğumuz maçı zaten kaybettik. Bu tip maçları kazanmalısın.