Son dakika haberi | Şenol Güneş: "Üreten ve yarışan bir ülke olmak istiyoruz"

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Uzun süre oldu, daha da uzun süre oldu. Pandeminin gölgesinde futbol oynamaya çalışıyoruz. Zor bir durum. Konuşmak zor, futbol oynamak daha da zor. Sahada olmak, birlikte olmak mutluluk verici. Bugünleri de aşacağız. Biz Almanya'dan etkilenen bir ülkeyiz. Kendi yeteneklerimiz dışında Almanya'nın çok tarafını örnek alabiliriz. Baktığınız zaman uzun süredir Almanya Federasyonu, 10 teknik adamla çalışmış. Biz yeniden sil baştan yapıp oyuncu, antrenör üreten, yarışan, oyuncularını iyi kullanan, dış pazara ithal eden olmalıyız. Almanya'nın birçok şehrinde çok insanımız var. Bunların bir kısmı Türk Milli Takımı'nda oynayacak. Bazıları yarın ilk kez Almanya'ya karşı oynayacak. Almanya Türkiye dostluğunun ebedi olmasını istiyorum."