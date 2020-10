Son dakika haberi | Şenol Güneş: "Çağlar Söyüncü Sırbistan maçında yok"

Şenol Güneş: "Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle Sırbistan'a karşı oynayamayacak. Umut veriyoruz. Bu takım 2021 Avrupa Şampiyonası'na ve 2022 Dünya Kupası'na gidecek. 5-10 yıla damga vurmasını bekliyoruz bu takımın. Biz herkesi dinliyoruz, görüyoruz. Kendimizi değerlendiriyoruz. Eleştirilerde doğrular varsa dinleriz, yoksa dinlemeyiz çöpe atarız. Her türlü eleştiriye saygı duyarız. Uluslar ligi hazırlık maçlarının anlamsızlığını ortadan kaldırdı. Ciddiyet açısından önemli bir organizasyon. Sık sık maç yapmak futbolcuların kaldırabileceği bir yük değil. Ben 2 gecede 4 saat uyuyabildim. Almanya zaman zaman tökezlese bile kurumsal kimliğini çok iyi oturdu. Almanya gibi olmak istiyoruz. Bu takım galibiyetlere alışan bir grup. Fransa'yı yendiğimiz gibi iyi oyunlarımızı sürekli hale getirmeliyiz. İrfan Can Kahveci hakkındaki görüşleri ve yorumları sonraya bırakıyorum. Herkes işine geleni anladığı için şu an konuşmaya gerek yok. İrfan, milli takıma çağrıldı. Sabrediyorum, dua ediyorum, düşünüyorum, susuyorum... Bazı şeylere yeri gelince cevap veririm diyorum."

"Premier Lig'de kalıcı olmak istiyorum"

Cengiz Ünder: "Ben her zaman hazırım. Oynamayı bekliyorum. Çok iyi çalışıyorum. Sonradan girmek, 11 oynamak hocamızın takdiri. Ne zaman forma şansı gelirse, elimden geleni yaparım. Hedeflerimden biri Premier Lig'de oynamaktı. Orada kalıcı olmak ve hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum.